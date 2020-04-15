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Söğütlü'de asfalt çalışmaları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Söğütlü'de asfalt çalışması yapıldı.

15.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:22
Söğütlü'de asfalt çalışmaları
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Söğütlü 'de asfalt çalışması yapıldı.
İlçenin en büyük mahallerinden olan Fındıklı, Levent ve Kantar'ın grup yolu olark kullanılan 8 kilometrelik hatta Sakarya Büyükşehir Belediyesince sıcak asfalt yapıldı.
Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, yaptığı açıklamada, Fındıklı,Levent, Kantar grup yolunun belediye imkanlarıyla ancak bakımlarını yapabildiklerini belirterek, "Bu konuda vatandaşlarımızdan da her zaman haklı olarak 'Yolumuz ne zaman yapılacak' sözleri ile karşılaşıyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin seçim döneminde mahalle sakinlerine bu yol için asfalt sözü vardı. Asfaltın atılması ile vatandaşımızın çektiği sıkıntılar bitti. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ekiplerine ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Söğütlü, Güncel
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