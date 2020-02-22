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Söğütlü'de hayırsever tarafından yazılım ve tasarım atölyesi kuruldu

Söğütlü ilçesinde bir hayırsever tarafından kurulan yazılım ve tasarım atölyesi törenle açıldı.

22.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:24Söğütlü'de hayırsever tarafından yazılım ve tasarım atölyesi kuruldu
ilçesinde bir hayırsever tarafından kurulan yazılım ve tasarım atölyesi törenle açıldı.
15 Temmuz Ortaokulunda bir hayırsever tarafından yaptırılan atölyenin açılış töreninde konuşan Kaymakam Esengül Korkmaz , 2023 eğitim hedefleri kapsamında, ilçelerdeki okullara bu tarz atölyeleri kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.
Bölgedeki sanayici ve iş insanlarının yaptığı katkıların önemli olduğuna değinen Çiçekli, 15 Temmuz Ortaokulu'na kazandırılan atölye için de Köseoğlu ailesine teşekkürlerini iletti.
Açılışa, Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, kurum müdürleri ve Köseoğlu ailesi üyeleri katıldı.

Çiçekli, Söğütlü, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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