Söğütlü'de Öğretmenler Günü Kutlandı

Söğütlü
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Söğütlü Kaymakamı Esengül
Korkmaz Çiçekli
, 15 Temmuz Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin en kutsal görevlerden biri olduğunu söyledi.
Doğan her çocuğun öğretmenlere teslim edildiğini ifade eden Çiçekli, "Doğruyu, yanlışı öğretmen arkadaşlarımız öğretiyor. Aileler 3-4 çocukla başa çıkamaz, onlara söz geçiremezken, sizler çok sayıda çocukla mücadele ediyorsunuz. Allah, sizlere sabır ve kuvvet versin. Sizlerin hakkını ödeyemeyiz, gününüzü kutluyorum." dedi.
Etkinlikte öğrenciler çeşitli oyunlar sergiledi, öğretmenler de kendi yazdıkları şiirleri seslendirdi.
Söğütlü Belediye Başkanı Hüseyin Genç
, etkinlik sonunda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.
Esengül,Çiçekli,Söğütlü
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:25