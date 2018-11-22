Söğütlü'de Yerel Seçim Toplantısı

Söğütlü
ilçesinde AK Parti Söğütlü Belediye Başkan aday adaylarının katılımıyla yerel seçim toplantısı yapıldı.
Parti binasında düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Adem Fidan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim hazırlıklarına devam ettiklerini söyledi.
Söğütlü Belediye Başkan aday adaylarıyla toplantı yaptıklarını belirten Fidan, aday adaylarının ilçeye yakışır şekilde çalışmalar yapacağını kaydetti.
Fidan, her seçimden alınlarının akıyla çıktıklarını vurgulayarak, "Mart ayında yapılacak seçimlerde belediye başkanlığını da alarak Ankara
'da vekillerimizin yüzünü güldüreceğiz." dedi.
Toplantıya, Söğütlü Belediye Başkanı Hüseyin Genç
, AK Parti Söğütlü Belediye Başkan aday adayları Selçuk
Kurt, Evren Çakırsoy
, Murat Bölükbaşı
, Hasan Artul ve Ertuğrul Özcan
ile partililer katıldı.
22 Kasım 2018 Perşembe 15:46