Söğütlü'deki Atletizm Stadı Her Gün Cıvıl Cıvıl

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:40



05 Aralık 2018 Çarşamba 15:40

Trabzon'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca yaptırılan Söğütlü Atletizm Stadında atletizmden judoya, bokstan okçuluk ve bisiklete, fitnessten halk oyunlarına kadar hergün bine yakın kişi spor, öğrenciler de beden dersi yapıyor. Ayrıca yüzlerce kişi de yarışma olmadığı dönemlerde sabah akşam sahada sağlık için yürüyüş yapıyor.Tesisle ilgili bilgiler veren Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Devletimiz, olimpik ölçülerdeki bir tesisi buraya kazandırmış. Bu modern tesis, her gün birçok branştan yüzlerce, binlerce kişiye hizmet veriyor. Burada spor var, yaşam var; eğlence var, sağlık var. Burada antrenman yapıp ulusal ve uluslar arası arena madalyalar getiren sporcularımız var. Söğütlü Atletizm Stadı, her açıdan gurur kaynağı" ifadelerini kullandı.Akçaabat'ta bulunan olimpik standartlardaki 7 bin 200 seyirci kapasiteli Söğütlü Atletizm Stadında yaşamın sabah 06.00'dan itibaren başladığına dikkat çeken Akçaabat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Engin Uzun ise "Erken saatlerde çoğunluğu kadınlardan oluşan yüzlerce kişi yürüyüşe başlıyor. Ardından sporcular sahaya ve salonlara gelmeye başlıyor. Uzman antrenörlerimizin çalıştırdığı çeşitli saatlerdeki 20'ye yakın kursun yanı sıra 15 kulüp de atletizm antrenmanlarını burada yapıyor. Günün değişik saatlerinde boks, judo, okçuluk antrenmanları yapılıyor. Bunun dışında üniversiteli gençler danslı sanatının işlendiği capoeira çalışmalarını, aralarında çokça ev kadının da bulunduğu kişiler de aerobik step ve fitness çalışmalarını Söğütlü Atletizm Stadındaki salonlarda gerçekleştiriyor. Bunun dışında halk oyunları ekipleri ve bisikletçilerin de mekanı burası oluyor. Civardaki birçok ilk, ortaokul ve liselerin beden derslerini de öğretmenler, öğrencilerini buraya taşıyarak gerçekleştiriyor" diye konuştu. - TRABZON