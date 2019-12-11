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Söğütlü Kaymakamı Çiçekli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

11.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:00Söğütlü Kaymakamı Çiçekli, AA'nın
Kaymakamı Korkmaz , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Çiçekli, "", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için tercihte bulundu.
Çiçekli, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının haber konusu ve güvenirliğiyle örnek alınan bir ajans olduğunu belirterek, "Yarışmadaki fotoğrafların hepsi birbirinden güzel, seçimleri de zor olmuştur. Yarışmaya giren tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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