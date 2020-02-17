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Söğütlü sera üreticilerinin yeni trendi "pazı" ilgi görüyor

Bilecik'in Söğüt ilçesinde alternatif ürünlere yönelen çiftçilerin yeni trendi "pazı" vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

17.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:46Söğütlü sera üreticilerinin yeni trendi
'in ilçesinde alternatif ürünlere yönelen çiftçilerin yeni trendi "pazı" vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.
"Marmara'nın küçük 'sı" olarak adlandırılan ilçede, seralarda marul, yeşil soğan ve domates üreten çiftçilerin yüzü, alternatif olarak yöneldikleri pazı ile güldü.
Üreticilerde Arif Gençler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürünü eylül ayında ektiklerini söyledi.
Hasada başladıklarını aktaran Gençler, "Mayıs ayına kadar hasat sürüyor. Pazı, ıspanak gibi her türlü yemek şekli olabiliyor. Kasalara 10 adet koyuyoruz. Genellikle İstanbul'a yoğun olarak gönderiyoruz. Bölgede çok var ve yeni yeni yaygınlaşmaya başladı. Yeni bir heyecan diyelim buna. Son iki üç yıl içinde başladık ama ürüne talep çok." dedi.
Emine Gençler ise 4 yıl önce pazı üretimine başladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Bizim yaptığımızda bunu fazla bilen yoktu. Yemeği oluyor, Karadenizliler daha çok bilir bu sebzeyi. Böreğini de yapabilirsiniz. Biz de burada soğuk havada çalışıyoruz. Sıcak çayla ısınıp yemekle de doyuyoruz. Mecburuz, bunu yapmasak nasıl para kazanacağız."

Bilecik, Antalya, Söğüt, Ekonomi

Kaynak: AA

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