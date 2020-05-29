Söğütlü tırcılar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yardım istedi

Eskişehir, Söğüt-Bilecik karayolunun asfalt plentine mıcır taşıma işini bize verin.

Söğütlü tırcılar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yardım istedi
29.05.2020 21:15 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:22
Eskişehir, Söğüt- Bilecik karayolunun asfalt plentine mıcır taşıma işini bize verin. Söğüt tırcılarının bir nebze de olsa bu işten faydalanmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde faaliyet gösteren Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi tırcılar Söğüt-Eskişehir, Söğüt-Bilecik karayolunun mıcır taşıma işi için eylem yaptı. Tırcılar konvoy halinde kornalarına basarak ilçe merkezine doğru hareket ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenerek yardım istedi.

S.S. Söğüt Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Adem Akman, Söğüt-Eskişehir yolu Söğüt-Bilecik karayolu asfaltlama çalışmasına ilişkin, "Biz gelen firmaya tekliflerimizi sunduk, bu teklifler doğrultusunda bizden cazip bizden uygun veren bir firma olmadı. Devlet büyüklerimize ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'den istirhamım var. Bu işin bize verilerek Söğüt kamyoncunun bir nebze de olsa bu işten faydalanmasını istiyoruz." dedi.

Söğüt Belediye Başkanı sessiz kaldı

Açıklama sonrası tırcılar konvoy halinde kornalarına basarak ilçe merkezine doğru hareket ederken, Söğüt Belediye Başkanı'nı protesto etti. Öte yandan telefonla İHA muhabirin ulaştığı Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayacağını söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Bahçeli, Bilecik, Söğüt, Güncel, Haber

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