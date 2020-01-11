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Söğütlüspor'un Osmaneli kampı sona erdi

Sakarya Süper Amatör Liginde mücadele eden Söğütlüspor'un kampı sona erdi.

11.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:01Söğütlüspor'un Osmaneli kampı sona erdi
Süper Amatör Liginde mücadele eden Söğütlüspor'un kampı sona erdi.

'in ilçesinde bulunan Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerinde 4 günlük kamp yapan Sakarya Süper Amatör Ligi Takımlarından Söğütlüspor ilçeden ayrıldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in de katıldığı yemek sonrası ilçeden ayrılan Söğütlü Kulübü 2020-2021 sezonu için ilçede 15 günlük kamp yapmak için tesisler de rezervasyon yaptı. Başkan Münür Şahin, Söğütlüspor başkanına, belediye başkan yardımcısına ve kulübün teknik heyetine teşekkür ederek her zaman kendilerini ilçede ağırlamaktan mutlu olacaklarını söyledi. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, Sakarya, Yaşam

Kaynak: İHA

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