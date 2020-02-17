Soğutmanın uzmanından, lezzetin uzmanlarına dondurma fıçısı

Düşük enerji tüketimleri ile yüksek performans sergileyen yeni Uğur dondurma fıçıları, renkli tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.



Göz sayısının 1'den 6'ya kadar bulunduğu ve sosluk seçenekleri olan farklı modellere sahip ürünler kolaylıkla yerinden çıkarılıp temizlenebilen dondurma kazanları ve hareket özgürlüğü sağlayan tekerlekleri ile çalışanların her türlü ihtiyacını en efektif şekilde karşılıyor.



Salamura teknesi iç kazanı, kovalar ve ana kazan bankosu 304 paslanmaz krom sacdan oluşan dondurma fıçılarının dış kaplamaları ise ahşaptan oluşuyor. Dondurma fıçıları hakkında bilgi veren Uğur Soğutma yetkilileri, "R290 soğutucu gaz kullanılan ürünler çevre dostu ve yepyeni izolasyon teknolojisine sahip. Uğur Fıçılar, ışıklı veya ışıksız istenilen markalamaya uygun. Tüm bu yeniliklerle birlikte bu yeni ürünler Uğur'un yapmış olduğu iyileştirme ve geliştirme yöntemleri sayesinde piyasadaki en ekonomik ürünler. Fiyatıyla ve 5 yıl garantisiyle oldukça ilgi gören Uğur Fıçılar, dondurmacılar başta olmak üzere pastane, kafe, otel ve çay bahçelerine kadar pek çok değişik işletmede kullanıma uygun" diyerek Uğur Soğutma'nın bu yeni ürününün Uğur Yetkili Bayilerinden, 444 84 87 müşteri hizmetleri hattından ve www.ugur.com.tr adresinden incelenebileceğini söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA