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Söğütspor evinde farklı kazandı

Bilecik 1. Amatör Ligi'nin 17. haftasında Söğütspor, sahasında karşılaştığı Akpınarspor'u 7-0 mağlup etti.

05.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:37Söğütspor evinde farklı kazandı
1. Amatör Ligi'nin 17. haftasında Söğütspor, sahasında karşılaştığı Akpınarspor'u 7-0 mağlup etti.

Bilecik 1. Amatör Ligi'nin 17. haftasında Söğüt Sentetik Saha'da oynanan Söğütspor-Akpınarspor maçını ev sahip 7-0 kazandı. Maça iyi başlayan ev sahibi Söğütspor maçın 8. dakikasında Seyit Can Yücel'in golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakanın 15. dakikasında Ayhan Şahin Kartal durumu 2-0'a getirdi. Selim Öztürk'ün 30. dakikasında attığı gol ile Söğütspor, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Söğütspor, 52. dakikasında Bekir Arslan ile durumu 4-0'a getirdi. 58. dakikada Seyit Can Yücel kendisinin ikinci takımın 5. golünü kaydetti. Bu golden 6 dakika sonra Bekir Arslan takımının 6. golünü atarken, 70. dakikada ise Serkan Erdem skoru 7-0'a getirdi.

Bu galibiyet ile Söğütspor puanını 35'e çıkarırken, Akpınarspor 13 puanda kaldı.

Maç sonunda Söğütsporlu teknik heyet ve sporculara, Söğütlü esnaflar tarafından mangal partisi düzenlenirken, Söğütspor başkanı yardımı geçen tüm esnafa teşekkür etti. - BİLECİK

Can Yücel, Bilecik, Söğüt, Spor

Kaynak: İHA

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