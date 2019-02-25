Söğütspor, Gölpazarı Deplasmanında Kazandı

Kaynak: İHA

Bilecik 1. Amatör Lig 20'nci hafta müsabakasında Söğütspor, Gölpazarı deplasmanında zorlansa da kazanmayı bildi.Gölpazarı İlçe Stadı'nda oynanan Bilecik 1. Amatör Lig 20'nci hafta müsabakasında Gölpazarı Belediyespor kendi sahasında Söğütspor'a 1-0 yenilerek düşme hattına yaklaştı. Maça dengeli, başlayan iki takım oyuncuları müsabakanın ilk yarısında birbirlerine üstünlük kuramadılar. Karşılaşmanın ikinci yarısında daha atak bir futbol sergileyen Söğütspor maçın 61'inci dakikasında Deniz Baki'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra bulunan karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca maçı Söğütspor 1-0 kazandı.Bu galibiyet sonrası Söğütspor 30 puana ulaşırken, Gölpazarı Belediyespor 21 puanda kaldı ve düşme hattında yer aldı. - BİLECİK