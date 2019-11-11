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Söğütspor kendi evinde farka gitti

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Söğütspor, kendi saha ve seyircisi önünde farka gitti.

11.11.2019 12:34 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:39Söğütspor kendi evinde farka gitti
1. Amatör Lig temsilcisi Söğütspor, kendi saha ve seyircisi önünde farka gitti.

Söğüt İlçe Stadı'nda oynanan Bilecik 1. Amatör Lig 8'inci hafta müsabakasında Söğütspor lig sonuncusu Yeşilyurtspor'u 8-1 yenerek, yolunan devam etti. Maça hızlı başlayan Söğütspor 15 ve 17'inci dakikada Seyitcan Yücel ile bulduğu gollerde durumu 2-0'a getirdi. Maçın 25'inci dakikasında Söğütspor Yaşar Efe ile durumu 3-0 getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının sonucu oldu. İkinci yarıya da iyi başlayan Söğütspor maçın 46'ıncı dakikasında oyuncusu Seyitcan Yücel kendisinin 3'üncü takımının 4'üncü golünü kaydetti. Maçın 50, 53 ve 60'ıncı dakikasında Ayhan Şahin Kartal Söğütspor'un gollerini kaydederken, skor 7-0'a geldi. Maçın 7'ınci dakikasında konuk ekip Yeşilyurtspor 1 gol kaydederken, skor 7-1'e geldi. Maçın 86'ıncı dakikasında Seyitcan Yücel kendisinin 4'üncü takımın 8'inci golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçın sonucu oldu. Alınan galibiyet sonrası Söğütspor 16'ya çıkarırken, Yeşilyurtspor -3 puanla ligin sonunda yer aldı. - BİLECİK

Bilecik, Söğüt, Spor

Kaynak: İHA

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