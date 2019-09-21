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Söğütspor yöneticilerinden Başkan Sever'e ziyaret

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Söğütspor Yönetim Kurulu üyeleri, Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever'i makamında ziyaret etti.

21.09.2019 12:20Söğütspor yöneticilerinden Başkan Sever'e ziyaret
Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Söğütspor Yönetim Kurulu üyeleri, Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sever, konuklarına teşekkür etti. Burada kısa bir değerlendirme yapan Sever, "İlçemizin takımı Söğütspor Kulüp Başkanı Halil Güzel ve yönetim kurulu üyeleri bizleri makamımızda ziyarette bulundular. Bizlere maddi ve manevi desteklerimizden dolayı da Söğütspor Yönetim Kurulu olarak plaket hediye ettiler. Kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

İsmet SEVER, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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