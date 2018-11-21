Sohbet Ederek Sağlıklı Yaşamın Püf Noktalarını Öğreniyorlar

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana
'da, ebe, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve diş hekimi gibi birçok branştan uzmanların yer aldığı Sağlıklı Hayat Merkezine gelenlere sağlıkla ilgili merak ettikleri konuların doğru şekilde öğrenmelerine yardımcı olunuyor.
Kentte geçen yıl faaliyete geçmesiyle çok sayıda kişinin kapısını çalmaya başladığı merkezde, evlilik danışmanlığından üreme ve ağız diş sağlığına kadar farklı konularda bilgilendirme hizmetleri veriliyor.
Hastane ortamından uzakta adeta bir kafeyi çağrıştıran merkeze gelenler, çay ve kahve içerek uzman kişilerle sohbet edip, sağlıkla ilgili merak ettikleri her türlü bilgiyi alabiliyor.
Gebe eğitim sınıflarının da yer aldığı merkezde, bazı kanserlerin taraması da yapılarak erken teşhis imkanı sağlanıyor.
Adana Sağlık Müdürü Ahmet Özer
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 7 Sağlıklı Hayat Merkezinin hizmet verdiğini söyledi.
Özer, merkezle amaçlarının kişilerin doğru bilgileri sağlıkçılardan almasını sağlamak olduğunu belirterek, "Merkeze gelenler uzmanlarla sohbet ederek sorularına yanıt arıyorlar. Buraya gelirken randevuya gerek yok. Kapıyı açıp ben geldim diyerek girebilirsiniz. Merkeze başvuranların tüm sorunlarıyla ilgileniyoruz." dedi.
"Hastalıklarını yönetmeyi de öğretiyoruz" Çukurova
Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Füsun Tokbay da merkezin hasta olmadan başvurulan koruyucu ve önceliyici hizmetlerin verildiği bir yer olduğunu anlattı.
Merkezde sağlıklı yaşamı destekleyen hizmetlerin verildiğini dile getiren Tokbay, "Hasta olmadan başvurulan, koruyucu ve önleyici hizmetlerin verildiği bir merkez ama hasta olanlara da hastalıklarını yönetmeyi öğretiyoruz. Onlara kaliteli bir yaşamın yolunu gösteriyoruz. Motivasyonlarını arttıracak hizmetler veriyoruz. Danışanlar ne için sağlıklı hayat merkezine gelirse gelsin diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve diğer birimlerden de hizmet alarak buradan ayrılır." diye konuştu.
Tokbay, merkezlerindeki diyetisyene 5 bin 167, fizyoterapiste 2 bin 780, psikoloğa 900, diş hekimine 555 kişinin danıştığını, ayrıca 7 bin kadına rahim ağzı kanser taraması yaptıklarını, 3 bin civarında mamografi çekildiğini ve 12 bin kişiye de kolon kanseri taramasının gerçekleştirildiğini, gebe sınıfına da 3 bin 200 kişinin katıldığını kaydetti.
Adana
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:15