Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sohbet etmek için sokağa çıkamayınca çatıya çıktılar

Sohbet etmek için sokağa çıkamayınca çatıya çıktılar Sokağa çıkma yasağına riayet eden gençler ellerine çekirdek alıp sohbet için 6 katlı binanın çatısına çıktı Denizli'de devam eden sokağa çıkma yasagından bunalan 3 genç yasaktan dolayı dışarı çıkamayancı çareyi oturdukları 6 katlı...

12.04.2020 19:24 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:26
Sohbet etmek için sokağa çıkamayınca çatıya çıktılar
Sokağa çıkma yasağına riayet eden gençler ellerine çekirdek alıp sohbet için 6 katlı binanın çatısına çıktı
DENİZLİ - Denizli 'de devam eden sokağa çıkma yasagından bunalan 3 genç yasaktan dolayı dışarı çıkamayancı çareyi oturdukları 6 katlı binanın çatısına çıkıp çekirdek yemekte buldular.
İlginç olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi 1328 Sokak üzerindeki 6 katlı binada meydana geldi. Sokağa çıkma yasağı yüzünden dışarı çıkamayan 3 genç evlerinde bunalınca çareyi binalarının çatısına çıkmakta buldular. Binanın çatısına çıkıp oturan gençler yanlarına aldıkları cekirdeği de yemeğe başlayıp koyu bir sohbete tutustular. Gençleri çatıda gören çevre sakinleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Şaşkınlıkla birlikte bazı vatandaşlar ise gençlerin yaptıkları hareketi tehlikeli görerek eleştirmekten kendilerine alikoyamadı.
Öte yandan, gençler kendilerini drone ile görüntüleyen İhlas Haber Ajansı kameralarına da el sallamayı ihmal etmediler. Sohbet etmek için sokağa çıkamayınca çatıya çıktılar

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Genç, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını, Survivor birleşme partisi ele verdi Haberler
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını, Survivor birleşme partisi ele verdi
Yoğun bakımdan çıkan Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti Haberler
Yoğun bakımdan çıkan Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Haberler ›› genel ››Sohbet etmek için sokağa çıkamayınca çatıya çıktılar - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

20:28: AK Parti Milletvekili Çelebi: "Ağrı Dağı Türkiye'nin çatısıdır, herkes haddini bilsin" - Haberler 20:25: Tamirhanede içki içen 8 kişiye sosyal mesafe cezası - Haberler 20:24: Sokağa çıkma yasağını deldi, ceza kesilince gazetecilere saldırdı - Haberler 20:19: Korona korkusu ölüm getirdi - Haberler 20:17: Jandarma'dan kıraathaneye baskın: 7 gözaltı - Haberler 19:09: Bodrum'a sessizlik çökünce Gümbet'te ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü - Haberler 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu