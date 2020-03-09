Sohbetlerine dijital platformlarda devam edecek
Hülya Avşar'ın merakla beklenen sohbet programı, Mart ayının ortasında Youtube'da yayınlanmaya başlayacak.
09.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:44
Birbirinden farklı konukların ağırlanacağı programın çekimlerine bu hafta başlanacak. Programın ana teması "Sansürsüz ve özgürce" konuşmak olacak.
Hülya Avşar'ı sohbet programının ardından farklı ve çarpıcı bir formatla da Youtube 'da göreceğiz.
Kaynak: Snob Magazin
Haberin Videosu :Sohbetlerine dijital platformlarda devam edecek
Etiketler : Hülya Avşar, Youtube, Magazin
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