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Şöhretler karması futbol karşılaşmasında renkli görüntüler yaşandı

Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı etkinlikleri kapsamında geleneksel şöhretler karması futbol karşılaşması renkli görüntülere sahne oldu.

07.09.2019 12:01 Şöhretler karması futbol karşılaşmasında renkli görüntüler yaşandı
Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı etkinlikleri kapsamında geleneksel şöhretler karması futbol karşılaşması renkli görüntülere sahne oldu.

Edebali Stadında gerçekleştirilen etkinlikte il, ilçe, belde ve köylerden, sporcu, esnaf ve siyasilerin yanı sıra Bilecikspor'un eski isimleri de sahaya indi. Bilecik Belediyesi, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Futbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Semih Şahin de 11 numaralı formayı giyerek sahaya indi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Başkan Yardımcıları Ahmet Gürses, Melek Mızrak Subaşı, belediye birim müdürleri ve sporseverler katıldı. Oyuncular arasında birlik ve beraberlik tablosunun oluştuğu karşılaşma sonucunda Belediye Başkanı Semih Şahin oyuncuları tebrik ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kırmızı ve beyaz takımın 4-4 berabere kaldığı etkinlik sonunda Belediye Başkanı Semih Şahin ve oyuncular, akşam yemeğinde bir araya geldiler.

Katılımcılar, Bilecik adına birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği etkinlik dolayısıyla Belediye Başkanı Semih Şahin, ASKF Başkanı Nusret Tosun ve Futbol İl Temsilcisi Engin Toku'ya teşekkür etti. - BİLECİK

Semih Şahin, Bilecik, Futbol, Yaşam

Kaynak: İHA

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