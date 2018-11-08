Trabzonspor
Kulübü, şehit aileleri yararına düzenlenen "Şöhretler ve Efsaneler Futbol
Turnuvası" öncesinde eski futbolcuları, sinema sanatçılarını ve şehit ailelerini ağırladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde düzenlenen programda asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu
ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra divan başkanı Ali Sürmen
, kurul başkanları, üyeler, futbol takımının teknik direktörü Ünal Karaman
, futbolcular, Türkiye Futbol Federasyonu
Trabzon Bölge Müdürü Serdar Bali, yönetim danışmanı Ali Kemal Denizci
, Trabzonspor'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Hami Mandıralı
, eski futbolculardan Hakan Ünsal
, Rüştü Reçber
, Emre Aşık
, Hasan Kabze
, Ahmet Dursun
, Volkan Arslan
, sinema sanatçısı Çetin Altay
ve Ruhi Sarı
, Ortahisar
Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç
ile şehit ailelerinin bir araya geldiği ifade edildi.
Açıklamada, şehit ailelerinin teknik direktör Karaman ve futbolcularla bir süre sohbet ettiği kaydedildi.
Trabzonspor,Futbol
08 Kasım 2018 Perşembe 18:35