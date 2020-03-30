Şok Marketler, 2020'de 5 bin yeni istihdam hedefliyor
Online market servis uygulamasıyla tüm Türkiye'de hizmet vermeye başlayan Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel, Cepte Şok için 2020 yılında 5 bin kişilik ilave istihdam sağlayacaklarını söyledi.
30.03.2020 09:51 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:51
Online market servis uygulamasıyla tüm Türkiye 'de hizmet vermeye başlayan Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel, Cepte Şok için 2020 yılında 5 bin kişilik ilave istihdam sağlayacaklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com