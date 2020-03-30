Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şok Marketler ücretsiz adrese teslimat hizmetine başladı

Şok Marketler'in online market servis uygulaması Cepte Şok, yenilenen tasarımı ve işlevleriyle tüm Türkiye'de adrese teslimat hizmetine başladı.

30.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:35
Şok Marketler ücretsiz adrese teslimat hizmetine başladı
Şok Marketler'in online market servis uygulaması Cepte Şok, yenilenen tasarımı ve işlevleriyle tüm Türkiye 'de adrese teslimat hizmetine başladı.
Şok Marketler'den yapılan açıklamaya göre, müşterilerin hızla değişen beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda, alışveriş deneyimini yenilikçi ve dijital çözümlerle geliştiren Şok Marketler, Cepte Şok uygulamasını yeniledi.
Kullanıcıların siparişleri artık Cepte Şok uygulaması üzerinden online ödeme ile aynı günde kapılarına ücretsiz teslim ediliyor. Ayrıca "Siparişini ver, istediğin saatte mağazadan al" seçeneği de devam ediyor.
Şok Market, bu yeni uygulamasıyla mağazalarının bulunduğu mahalledeki komşularına adrese teslimat hizmeti verecek. Kullanıcılar, mahallelerindeki Şok Market'ten online alışveriş yapabilecek ve aynı gün içinde ek bir ücret ödemeden siparişleri evlerine gönderilecek. Cepte Şok'tan sipariş verilen ürünlerin fiyatları Şok Market fiyatlarıyla aynı olacak.

Cepte Şok'ta süt ürünlerinden şarküteriye, kahvaltılıktan yemeklik malzemelere, kişisel bakımdan ev ve yaşam kategorilerine kadar Şok Marketler'in mevcut tüm ürünleri sunuluyor. Bu sayede tüm müşteriler, alışık oldukları geniş ve hesaplı ürün yelpazesine ve Şok Marketler'in kendi öz markaları olan Mis, Piyale, Evin, Mintax gibi ürünlere Cepte Şok uygulamasından da kolay ve hızlı bir şekilde ulaşma imkanı buluyor.
Ayrıca kullanıcılar, "Haftanın Fırsatları" ve "Kampanyalar" bölümlerinden de mağazalardaki güncel fırsat ürünlerine ulaşabiliyor.

Şok Marketler, 2020'de toplam 5 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor
Şok Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, Cepte Şok uygulamasıyla ilgili, "Toplum olarak içinde bulunduğumuz bu zor dönemde bu hizmeti başlatmanın bizim için anlamı büyük." ifadesini kullandı.
İnsanların güvenilir gıdaya ulaşması için 30 bin çalışanları ve iş ortaklarıyla birlikte çalıştıklarını belirten Demirel, bu zorlu günlerde çalışmalarını aralıksız sürdüren Şok çalışanlarına ve iş ortaklarına teşekkür etti.
Demirel, şunları kaydetti:
"Toplumumuzun kendisini rahat hissetmesi için üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle Şok Marketler olarak adrese teslimat hizmetini başlattık. Müşterilerimizin evden çıkmadan online olarak sipariş verdiği ürünleri marketlerimizle aynı fiyatlardan ücretsiz olarak adreslerine teslim ediyoruz. Cepte Şok için ek istihdam da sağlayacağız. Hem
adrese teslimat hizmeti kapsamında hem de açmayı planladığımız yeni mağazalarla birlikte 2020 yılında toplam 5 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Şok Market, Türkiye, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Şok Marketler ücretsiz adrese teslimat hizmetine başladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu Haberler
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular, camdan cama gün yapıyor Haberler
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular, camdan cama gün yapıyor
2 milyon haneye yapılacak 1.000’er liralık ödemenin tarihi belli oldu Haberler
2 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık ödemenin tarihi belli oldu
Virüs, Türkiye’ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti Haberler
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten Haberler
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek Haberler
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek
Kız Kulesi’nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı Haberler
Kız Kulesi'nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı Haberler
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:22: Jandarma korona virüs denetimlerini sürdürüyor - Haber 12:22: Başkale'de iki yerleşim yeri daha karantinaya alındı - Haber 12:22: Hakkari'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları - Haber 12:21: İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi - Haber 12:20: Sason'da heyelan, 25 köy yolu ulaşıma kapandı - Haber 11:45: Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti - Haber 11:38: Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! - Haber 11:32: Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı - Haberler 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber 10:10: Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular camdan cama gün yapıyor - Haber