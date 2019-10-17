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Şok uygulamasında 55 göçmen ile 10 şüpheli yakalandı

Göçmen şebekesi çökertildi Şok uygulamasında 55 göçmen ile 10 şüpheli yakalandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan 'Şok' uygulamasında 55 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptığı belirlenen 10 şüpheli yakalandı.

17.10.2019 19:44
Göçmen şebekesi çökertildi
Şok uygulamasında 55 göçmen ile 10 şüpheli yakalandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan 'Şok' uygulamasında 55 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptığı belirlenen 10 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malkara İlçe Jandarma ekipleri tarafından insan ticaretinin önlenmesine yönelik Alaybey Mahallesi mevkiinde yapılan 'Şok' uygulamasında 2 hafif ticari araç ile 2 panelvan minibüs durduruldu.
Yapılan aramada yurt dışına çıkmayı planlayan 55 kaçak göçmen ile şüpheli 10 organizatör yakalanarak ekipler tarafından karakola götürüldü.
İfadelerinin ardından 10 şüpheli adliyeye çıkarıldı. Kaçak göçmenlerin ise İl Göç İdaresi'ne teslim edilmesi bekleniyor.
Şok uygulamasında 55 göçmen ile 10 şüpheli yakalandı

Tekirdağ, Jandarma, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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