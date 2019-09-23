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Şoka giren sürücü, takla atan araçtan çıkmadı

BURSA'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Melih Toprak (22), girdiği şok nedeniyle uzun süre aracından çıkmadı.

23.09.2019 11:06Şoka giren sürücü, takla atan araçtan çıkmadı
BURSA'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Melih Toprak (22), girdiği şok nedeniyle uzun süre aracından çıkmadı. Sağlık görevlilerin ikna çabaları sonucu otomobilden çıkan Toprak, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde gece meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen 16 AFE 286 plakalı otomobil, sürücüsü Melih Toprak'ın kontolünden çıkarak önce bariyerlere çarptı ardından takla atmaya başladı. Yaklaşık 50 metre takla atarak giden otomobil, ters döndü. Sürücü Toprak, kazanın şokuyla otomobilden çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri şok geçiren Melih Toprak'ı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak sürücü uzun süre kendine gelemedi. Sağlık görevlilerinin ikna çabaları sonucu ters dönen araçtan çıkan sürücü, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.



Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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