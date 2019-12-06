Haberler » Güncel » Sokağa atılan pitbull korku saldı - Haber

Sokağa atılan pitbull korku saldı

SİİRT'te sokağa bırakılan ve vatandaşlara korku yaşatan pitbull cinsi köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

06.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:02Sokağa atılan pitbull korku saldı

SİİRT'te sokağa bırakılan ve vatandaşlara korku yaşatan  pitbull cinsi köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Kent merkezine kimliği belirsiz kişilerce, beslenmesi ve sahiplenmesi yasak olan pitbull cinsi köpek bırakıldı. Vatandaşlar ile ve sokak hayvanlarının korku yaşamasında neden olan pitbull, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bilidirild. Bölgeye gelen ekipler, köpeği bulmak için sokak aralarında arama yaptı. Kısa süreli arama sonunda bulunan pitbull, yakalanarak araca alındı. Köpek, Van Bölge Hayvan Bakım Müdürlüğü'ne götürüldü.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:04 Adana park ettiği aracın yerini beğenmeyen mahalle sakinini yaraladı - Haber
11:04 Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' tescillendi - Haber
11:04 DARBE GİRİŞİMİNİN FAİLLERİ CEZASIZ KALMADI: Amiralleri derdest emrini veren Ramazan Elmas - Haber
11:04 Kurbanlık fiyatına güvercinler mezatla satılıyor - Haber
11:04 Diyarbakır'da terör operasyonunda 1 ton 36 kilogram esrar ele geçirildi - Haber
10:17 FETÖ'nün sözde Gümüşhane il imamı tutuklandıktan sonra gülerek poz verdi - Haber
10:07 Son dakika: Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 30'u aktif görevde, 47 asker için gözaltı kararı - Haber
09:58 Ceren Özdemir'in katili 120'den fazla güvenlik kamerası izlenerek yakalandı - Haber
09:51 Adalet Bakanı Gül duyurdu: Ceren Özdemir cinayeti sonrası açık cezaevlerine geçme yetkisi infaz hakimliğine verilecek - Haber
08:54 Bakanlık, Şule Çet için istinafa başvurdu: Ceza yetersiz, müebbet hapis almalı - Haber
6.12.2019 11:05:08