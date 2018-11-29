Sokağa Bırakıp Kaçtılar

29 Kasım 2018 Perşembe 10:16



29 Kasım 2018 Perşembe 10:16

Adana'da 8 aylık bir erkek bebek sokağa terk edildi. Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde vatandaşlar sokakta ağlayan bir bebek sesi duydu. Evlerinden çıkan vatandaşlar bir otomobilin arkasında evin duvarının dibine oturur halde bırakılmış bir bebek gördü. Kadınlar hemen battaniyeye sarılı bebeği alıp evlerine götürerek karnını doyurdu ve polise haber verdi. Adana Şehir Hastanesine götürülen ve sağlık kontrolünden geçirilen bebekte herhangi bir rahatsızlık saptanmadı. Ardından bebek Sevgi Evlerine götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(İHA)