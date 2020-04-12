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Sokağa çıkamadılar damlara çıktılar

Sokağa çıkamadılar damlara çıktılar Gaziantep'te korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle sokağa çıkamayanlar, damlara çıkarak zaman geçirdi.

12.04.2020 15:25 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:26
Sokağa çıkamadılar damlara çıktılar
GAZİANTEP - Gaziantep 'te korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle sokağa çıkamayanlar, damlara çıkarak zaman geçirdi.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında Gaziantep dahil 31 ilde 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ikinci gününde sokağa çıkamayan Gaziantepliler, damlarına çıkarak güneşin tadını çıkardı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayanlar, damlarında mangal yakıp, zaman geçirdi. Bazı damlarda çocukların ip atlayıp, top oynadıkları görüldü.
Şahinbey ilçesindeki sokağa çıkamayanlar, damdan dama komşularıyla sohbet etti. Yasağın ikinci gününde de sokakların boş kaldığı gözlemlenirken, polis ekipleri yasağa uymayanlara yönelik denetim yaptı. Sokağa çıkma yasağı bu gece 00.00 itibariyle sona erecek. Sokağa çıkamadılar damlara çıktılar

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Gaziantep, Genel
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