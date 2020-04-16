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Sokağa çıkamayan 11 yaşındaki İrem'e muhabbet kuşu sürprizi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 11 yaşındaki İrem Tarhan'a, çok istediği muhabbet kuşunu hediye etti.

16.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:04
Sokağa çıkamayan 11 yaşındaki İrem'e muhabbet kuşu sürprizi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 11 yaşındaki İrem Tarhan'a, çok istediği muhabbet kuşunu hediye etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayvalık 'ta yaşayan İrem, Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezinin WhatsApp ihbar hattına çok istediği muhabbet kuşu talebini iletti.
Talebi değerlendiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İrem'in istediği muhabbet kuşunu alıp evine giderek sürpriz yaptı.
Belediye ekiplerini kapıda gören İrem'in mutluluğu ise hem Tarhan ailesine hem de belediye ekiplerine keyifli anlar yaşattı.

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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