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Sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzerindekilerin maaşları evde ödenecek

ESKİŞEHİR Valiliği'nce koronavirüs nedeniyle evden çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzerindekilerin emekli maaşlarının PTT tarafından konutta maaş teslim uygulamasıyla ödeneceği açıklandı.

23.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:18
Sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzerindekilerin maaşları evde ödenecek

ESKİŞEHİR Valiliği'nce koronavirüs nedeniyle evden çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzerindekilerin emekli maaşlarının PTT tarafından konutta maaş teslim uygulamasıyla ödeneceği açıklandı.

?İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları yasaklandı. Çağrılara uymayıp, banka şubeleri önünde kuyruk oluşturanlar için Eskişehir Valiliği'nce evlerde ödeme uygulamasına geçileceği açıklandı. Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, maaşların PTT ekiplerince kişilerin konutlarında ödeneceği belirtilerek, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' ilan edilen koronavirüs (COVID-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların ilimiz için bir tehdit olmasının önlenmesine yönelik olarak bazı kararların alınmasına gerek görülmüştür. Bu kapsamda, Eskişehir Valiliği'nce 80 yaş ve üzeri için PTT tarafından uygulanan konutta maaş teslim uygulamasının sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımıza da uygulanmasına karar verilmiştir. Karar, PTT Eskişehir Başmüdürlüğüne tebliğ edilerek, ilgili kurumun gerekli tedbirleri alması istenmiştir" denildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Eskişehir, PTT, Güncel

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