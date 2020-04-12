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Sokağa çıkamayan 78 yaşındaki Hasan dede, penceresine konan güvercinleri besledi

Sokağa çıkamayan 78 yaşındaki Hasan dede, penceresine konan güvercinleri besledi Bursa'da 78 yaşındaki bir vatandaş sokakta yem veremediği güvercinleri evinin camından besledi.

12.04.2020 14:03 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:04
Sokağa çıkamayan 78 yaşındaki Hasan dede, penceresine konan güvercinleri besledi
BURSA - Bursa 'da 78 yaşındaki bir vatandaş sokakta yem veremediği güvercinleri evinin camından besledi.
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Türkiye'de 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Bursa caddeleri, meydanları ve sahillerinde sessizlik sürüyor. Mudanya ilçesi Güzelyalı sahilinde yaşayan 78 yaşındaki Hasan Menteş, her gün sahilde yem verdiği güvercinlerin aç kalmaması için evinin pencere kenarına yem bırakıyor. Hasan amcayı gören güvercinler önce evinin altına ardından camın kenarlarına konarak besleniyor.
Uzun süredir güvercinleri beslediğini söyleyen Hasan Menteş, sokağa çıkma yasağı kapsamında evde sıkılmamak adına pencereden hayvanlara yem attığını belirtti. Sokağa çıkamayan 78 yaşındaki Hasan dede, penceresine konan güvercinleri besledi

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Bursa, Genel
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