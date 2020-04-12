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Sokağa çıkamayan çift, çatıya çıkarak kahvaltı keyfi yaptı

Sokağa çıkamayan çift, çatıya çıkarak kahvaltı keyfi yaptı 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle geçerli olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Avcılar'da yaşayan bir çift sokağa çıkamayınca oturdukları binanın çatısına çıkarak kahvaltı yaptı.

12.04.2020 20:01 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:02
Sokağa çıkamayan çift, çatıya çıkarak kahvaltı keyfi yaptı
İSTANBUL - 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'ta 48 saat süreyle geçerli olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Avcılar 'da yaşayan bir çift sokağa çıkamayınca oturdukları binanın çatısına çıkarak kahvaltı yaptı. Kahvaltı masasını çatının üzerine kuran çiftin o anları ise drone ile havadan görüntülendi.
İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 12 Nisan'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından İstanbul 'da oturan bir çift hafta sonunda güzel havayı fırsata çevirdi. Avcılar'da bir çift 48 saat sürecek olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokağa çıkamayınca oturdukları binanın çatısına çıkarak kahvaltı yaptı. Kahvaltı masasının çatının üzerine kuran çift, deniz manzarası eşliğinde kahvaltının keyfini çıkarttı. Çatının üzerinde kahvaltı yapan çiftin o anları ise drone ile havadan görüntülendi. Sokağa çıkamayan çift, çatıya çıkarak kahvaltı keyfi yaptı

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, İstanbul, Avcılar, Genel
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