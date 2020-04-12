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Sokağa çıkamayan çocuklar, balkonlarda eğlendi

- Sokağa çıkamayan çocuklar, balkonlarda eğlendi Evde kalan çocuklar balkonlara çıktı Korona virüs sebebiyle sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş altı çocuklar, balkonlarından şarkılar söyleyerek birbirlerine moral verdiler.

12.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:44
- Sokağa çıkamayan çocuklar, balkonlarda eğlendi
Evde kalan çocuklar balkonlara çıktı
DÜZCE - Korona virüs sebebiyle sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş altı çocuklar, balkonlarından şarkılar söyleyerek birbirlerine moral verdiler. Çocukların eğlendiği o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) Pandemisi tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş üstü ile Kronik rahatsızlığı olanlar ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmaları yasaklandı. Okullarından ve arkadaşlarından uzak kalmak zorunda kalan çocuklarda, bu süreçte bir nebze olsun eğlenebilmek için yeni formüller bulmaya başladı. Düzce Merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde bir sitede yaşayan çocuklar, sokakta bir araya gelemeyince balkonlarında bir araya gelerek eğlenceli dakikalar yaşadı. Evlerinin balkonuna çıkarak moral etkinliğinde hoparlörden açtıkları rap şarkısına balkonlarında eşlik eden çocuklar keyifli vakit geçirerek birbirlerine moral verdi. Çocukların rap şarkısı bitince hep bir ağızdan evde kal Türkiye diyerek vatandaşlara çağrıda bulunmaları da dikkat çekti. O anlar site sakinin cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyaya yüklendi. Sokağa çıkamayan çocuklar, balkonlarda eğlendi

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Fatih Mahallesi, Düzce, Genel
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