Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Sokağa çıkamayan Ela'ya polisten doğum günü sürprizi

Sokağa çıkamayan Ela'ya polisten doğum günü sürpriziSİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan Ela Karasu'ya (7) polis ekipleri sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

30.04.2020 11:23 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:25
Sokağa çıkamayan Ela'ya polisten doğum günü sürprizi
SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan Ela Karasu'ya (7) polis ekipleri sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
Paşabey Mahallesi'nde yaşayan Remziye Altun, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan yeğeni, Cumhuriyet İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Ela Karasu'ya doğum gününde sürpriz yapmak istediklerini söyledi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, doğum günü pastası alarak Karasu ailesinin evine gitti. Ailesiyle birlikte kapıyı açan Ela, polislerin pastalı doğum günü sürpriziyle karşılaştı. Mutluluğu gözlerinden okunan küçük Ela, pastanın üzerindeki mumları üfleyerek polis ekiplerine teşekkür etti. Sokağa çıkamayan Ela’ya polisten doğum günü sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Karasu, Polis, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Kur’an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu Haberler
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu
İstanbul’dan Kayseri’ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı Haberler
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10’un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak Haberler
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok Haberler
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti Haberler
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan’da 15 kişi hastaneye kaldırıldı Haberler
İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat’tan beri bir ilk gerçekleşti Haberler
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar Haberler
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Haberler››Güncel››Sokağa çıkamayan Ela'ya polisten doğum günü sürprizi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:28: "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" internet ortamında yeniden başladı - Haber 14:28: Kırıkkale Belediyesi seralarındaki çiçekler toprakla buluşmayı bekliyor - Haber 14:27: İslahiye'ye gelen 1500 mevsimlik tarım işçisi çadırlarında karantinada - Haber 14:27: VALİ YERLİKAYA: TAKSİCİLER SAĞLIK ÇALIŞANLARINI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ OLDUĞU GÜNLERDE ÜCRETSİZ... - Haber 14:27: Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak - Haber 13:30: Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim - Haber 12:51: İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı - Haber 12:21: Ağabeyinin, annesi ve kendisini darbettiği genç kız: Bizi öldürecek - Haberler 11:35: Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu - Haberler