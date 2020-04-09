Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa çıkamayan emekli öğretmen, 92 saksıdaki çiçekleriyle ilgileniyor

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan emekli öğretmen Şenruh Acar (66), bu dönemi evinin balkonunda, giriş yolunda ve çevresinde rengarenk çiçek yetiştirerek değerlendiriyor.

09.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:08
Sokağa çıkamayan emekli öğretmen, 92 saksıdaki çiçekleriyle ilgileniyor

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan emekli öğretmen Şenruh Acar (66), bu dönemi evinin balkonunda, giriş yolunda ve çevresinde rengarenk çiçek yetiştirerek değerlendiriyor. Acar, stresin en iyi ilacının çiçekler olduğunu söyledi.

39 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 2013 yılında emekli olan Şenruh Acar, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü kişilere dışarı çıkma yasağı getirilince kendini çiçek yetiştirmeye verdi. Kahvaltının ardından elinde makası, çapası, su tası ile 2-3 saat çiçekleriyle uğraşan Acar'ın, 92 saksı çiçeği var. Begonya türleri, aslanağzı, glanschow, sardunya, kedi tırnağı, değişik kaktüsler, gül türleri, salon çiçekleri, mercan, sarmaşıklar, semiz otu çiçekleri, yurt dışından getirdiği değişik çiçekleri olan Şenruh Acar, bulduğu her saksıya bir çiçek dikiyor. Acar, küçük tarlasında kışın bile patlıcan yetiştiriyor.

'HERKESE TAVSİYE EDİYORUM'

Şenruh Acar, bu stresli günlerin en iyi ilacının çiçeklerle ilgilenmek olduğunu belirterek, "Herkese tavsiye diyorum. Bir saksı çiçeğiniz bile olsa onunla ilgilenseniz, inanın sağlığınız çok daha iyi olacak" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Demre, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Berfin, Erdoğan’ın da ’Namussuz’ dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi Haberler
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Haberler ›› Güncel ››Sokağa çıkamayan emekli öğretmen, 92 saksıdaki çiçekleriyle ilgileniyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:08: Almanya Sağlık Bakanı Spahn: "(Kovid-19) 50 binden fazla kişi iyileşti" - Haber 17:08: Japonya'da Kovid-19'a karşı 130 milyon maske dağıtılacak - Haber 17:08: Esenyurt'ta sağlık çalışanları için üretilen siper maskelerin teslimine başlandı - Haber 17:08: Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haber 17:07: Bilecik'te evde kalanlar için üstü açık otobüste konser - Haber 16:24: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur - Haber 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler