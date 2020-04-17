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Sokağa çıkamayan kadın kömür istedi, 'Vefa' ekibi getirdi

Sokağa çıkamayan kadın kömür istedi, 'Vefa' ekibi getirdiVAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan Rükiye Laçinkaya'nın (65) kömür isteği, Vefa Destek Grubu'nca karşılandı.

17.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 17.04.2020 12:56

Sokağa çıkamayan kadın kömür istedi, 'Vefa' ekibi getirdi

VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan Rükiye Laçinkaya'nın (65) kömür isteği, Vefa Destek Grubu'nca karşılandı.

Erciş'e bağlı Salihiye Mahallesi'nde yaşayan ve koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında '65 yaş' yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan Rükiye Laçinkaya, telefonla ulaştığı Vefa Destek Grubu'ndan yakacak kömür istedi. Laçinkaya'nın bu isteği, 5 torba kömür alınıp, evine bırakılarak, yerine getirildi. Hava soğuk olduğu için kömürle ısınmaya devam ettiğini belirten Laçinkaya, "Havalar soğuk, maddi durumum da yeterli olmayınca ben de telefon açıp kömür yardımında bulunmalarını istedim. Kaymakamımız Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla bu isteğim hemen yerine getirildi. Kaymakama ve ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.

Sokağa çıkamayan kadın kömür istedi, ’Vefa’ ekibi getirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Erciş, Güncel
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