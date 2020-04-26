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Sokağa çıkamayan kız öğrencilere drone ile tablet ve gül gönderildi

Kayseri'nin Kocasinan İlçe Belediye Başkanı Ahmat Çolakbayrakdar'dan tablet ve gül isteyen iki kız öğrenciye drone ile paketleri balkondan teslim edildi.

26.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:13
Kayseri'nin Kocasinan İlçe Belediye Başkanı Ahmat Çolakbayrakdar'dan tablet ve gül isteyen iki kız öğrenciye drone ile paketleri balkondan teslim edildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinden çıkamayan 13 yaşındaki öğrenci Hiranur Sağlam ve özel öğrenci 27 yaşındaki Gözde Tozagan, Çolakbayrakdar'dan sosyal medya üzerinden tablet ve gül istedi.
Çolakbayrakdar'ın talimatı üzerine Sağlam ve Tozagan'ın istediği tablet ve gül belediye personelince adreslere götürüldü.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan 13 yaşındaki Hiranur Sağlam'a tablet, Uğurevler Mahallesi'nde ikamet eden 27 yaşındaki Gözde Tozagan'a da gül, Kocasinan Akademi General Emir Uzay ve Havacılık Merkezi'nde üretilen drone ile evlerinin balkonlarından teslim edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, çocukların ve gençlerin bir gülümsemesinin her şeye bedel olduğunu belirtti.
Belediye olarak herkesin hayatına dokunmaya çalıştıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, "Hizmetlerimizle Hiranur ve Gözde gibi bütün genç ve çocuklarımızın yanındayız. Hemşehrilerimizin mutluluğu ve memnuniyeti için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerle vatandaşlarımızla gönül köprüsü kuruyoruz. Onların güler yüzleri ve hayır duaları bizleri mutlu ediyor. " ifadelerini kullandı.
Hiranur Sağlam ve Gözde Tozagan'ın aileleri de kızlarının isteklerini yerine getiren Belediye Başkanı Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti. Sokağa çıkamayan kız öğrencilere drone ile tablet ve gül gönderildi

Kaynak: AA

Etiketler: Kocasinan, Güncel , Haber
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