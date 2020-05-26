Sokağa çıkamayan mahalle sakinleri konserle eğlendi

Kırşehir'de halk müziği sanatçısı İdris Altuner, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlara konser verdi.

26.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:17
Kırşehir'de halk müziği sanatçısı İdris Altuner, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlara konser verdi.
Merkez Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan ve daha önce Sarıkamış, Çanakkale, Gülbankı Ahi Evran, 15 Temmuz ve Zeytin Dalı Harekatı'na özgü marşlar besteleyen Altuner, müzisyen oğlu Yiğithan Altuner ile mahalle sakinleri için evlerinin bahçesinde konser düzenledi.
Konserinde bayram temasına uygun eserler seslendiren Altuner, kahramanlık türküleri de okudu. Evlerinin bahçesinde sahne alan Altuner ailesine, vatandaşlar da pencere ve balkonlarından eşlik etti.
Konserin ardından konuşan Altuner, Anadolu'nun tarihi ve kültürüyle önemli bir yer olduğunu, Kırşehir'in, Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali gibi ozan ve aşıkları da yetiştirdiğini söyledi.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaşanan burukluğu bir nebze de olsa telafi etmeye gayret gösterdiklerini vurgulayan Altuner, şunları kaydetti:
"Devletimizin çok ciddi önlemleri var, bayramda da çeşitli kısıtlamalar yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramın da mahsun ve buruk geçmesinden dolayı mahalle konseri yaptık. Komşularımıza bu süreçte gidemiyoruz, türkülerle gönüllerine dokunalım istedik. Bayram türküleri ile birlik, beraberlik eserleri seslendirdik. Ziyaret edemediğimiz komşularımızın, bu bayramda türkülerle evlerine misafir olduk. Komşularımızı türkülerle ziyaret edip, bayramlarını tebrik ettik. Bu buruk günlerde, komşularımız da bize eşlik etti, alkışlarıyla, teşekkürleriyle, selamlarıyla bizleri kabul ettiler. Hepsinin bayramını kutluyoruz."
Mahalle sakinlerinden Erdal Aksungur da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramı buruk geçirdiklerini belirterek, "İdris kardeşimiz müziğiyle, sazıyla, sesiyle bize moral verdi. Kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz. İnşallah bir dahaki bayramlarda bu musibetler olmadan, hep birlikte büyüklerimizi ziyaret edip, birlikte olmayı temenni ediyoruz." dedi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Sokağa çıkamayan mahalle sakinleri konserle eğlendi

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Kırşehir, Güncel, Haber

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