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Sokağa çıkamayan Nilgün Kasapbaşoğlu'nun yardımına oyuncu Feyza Çıpa yetişti

Sokağa çıkamayan usta oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu'nun yardımına meslektaşı Feyza Çıpa yetişti. Çıpa, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan Kasapbaşoğlu'nun ilaçlarını aldı.

05.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:41

Feyza Çıpa, şarkıcı Kutsi ile rol aldığı bir döneme damgasını vuran dizi Huzur Sokağı'nda dost olduğu 50 yıllık tiyatro sanatçısı Nilgün Kasapbaşoğlu'nu koronavirüs günlerinde yalnız bırakmıyor. 65 yaşındaki oyuncunun ihtiyaçlarına yetişen Çıpa, son olarak Kasapbaşoğlu'nun ilaçlarını aldı.

EVİNİN ÖNÜNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Feyza Çıpa önceki gün Nilgün Kasapbaşoğlu'nun, Zekeriyaköy'deki evinin önünde görüntülendi. Posta'nın haberine göre, Çıpa "Nilgün Hanım 65 yaşında olduğu için sokağa çıkmıyor. İlaçlarını ben alıyorum" dedi.

Sokağa çıkamayan Nilgün Kasapbaşoğlu'nun yardımına oyuncu Feyza Çıpa yetişti

"21 GÜNDÜR EVDEYİM"

Pencereden muhabirlere seslenen Kasapbaşoğlu "21 gün oldu evdeyim, sağ olsun böyle genç dostlar yardım ediyorlar. Kutsi ile Feyza ilaçlarımı alıp getiriyor. Geçen gün de 10 tane ekmek getirdiler. Hâlâ onları yiyorum. Ne mutlu bana ki, güzel insanlar biriktirmişim" dedi.

Sokağa çıkamayan Nilgün Kasapbaşoğlu'nun yardımına oyuncu Feyza Çıpa yetişti

"HER GÜN ARAYIP SORUYORUZ"

Bu sözler üzerine duygulanan Feyza Çıpa "Nilgün ablaya ilaç getirdim, yakaladınız beni. Aile büyüklerimizi asla ihmal etmiyoruz. Her gün arayıp soruyoruz. Alışverişlerini yapıyoruz" dedi. Umarım bu zor günleri de atlatırız diyen Çıpa, "Evde yemek yapıyoruz bir şeyler izliyoruz bu şekilde vakit geçiriyoruz. Kutsi ile beraberiz, düğün tarihimiz belli değil kader kısmet artık bakalım" ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkamayan Nilgün Kasapbaşoğlu'nun yardımına oyuncu Feyza Çıpa yetişti

NİŞAN YÜZÜKLERİNİ O TAKMIŞTI

Şarkıcı Kutsi ile nişanlısı Feyza Çıpa'nın aşkı 2012'de birlikte oynadıkları 'Huzur Sokağı' dizisinin setinde başlamıştı. O dönem rol arkadaşları, 50 yıllık tiyatro sanatçısı Nilgün Kasapbaşoğlu ile dost olmuşlardı. Fırtınalı bir aşk yaşayan çifti tanıştıran, her kavgalarında barıştıran, 2.5 yıl önce de nişan yüzüklerini takan Nilgün Kasapbaşıoğlu'ydu.

Sokağa çıkamayan Nilgün Kasapbaşoğlu’nun yardımına oyuncu Feyza Çıpa yetişti
Etiketler: Nilgün Kasapbaşoğlu, Feyza Çıpa, Kutsi, Magazin

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Usta oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu'nun yardımına oyuncu Feyza Çıpa yetişti
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Haberler ›› Magazin ››Sokağa çıkamayan Nilgün Kasapbaşoğlu'nun yardımına oyuncu Feyza Çıpa yetişti - Magazin
Yorumlar (1)
ZRDOD:Sanatçının halinden sanatçı anlar. Sahnede değilse yalnızdır onlar.
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