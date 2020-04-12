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Sokağa çıkamayan Şanlıurfalılardan balkon konseri

Sokağa çıkamayan Şanlıurfalılardan balkon konseri Balkondan mahalleye türkü söyleyip istiklal Marşı çaldılar Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şanlıurfa'da bazı vatandaşlar balkondan mahalleye konser verirken bazıları ise mahalleye istiklal marşı dinletti.

12.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:50
Sokağa çıkamayan Şanlıurfalılardan balkon konseri
Balkondan mahalleye türkü söyleyip istiklal Marşı çaldılar
ŞANLIURFA - Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şanlıurfa'da bazı vatandaşlar balkondan mahalleye konser verirken bazıları ise mahalleye istiklal marşı dinletti.
Korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı illerden biri Şanlıurfa'da bazı vatandaşlar ellerine mikrofon alıp mahalleye konser verdi. Bazıları ise balkona yerleştirdikleri dev hoparlörlerden müzik çalıp İstiklal Marşı dinletti. Balkon konserlerine diğer apartmanlarda oturanlar ıslık ve alkışlarla eşlik ederken İstiklal Marşı okunduğunda ise balkonlardan Türk bayrağı sallandı. Sokağa çıkamayan Şanlıurfalılardan balkon konseri

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Genel
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