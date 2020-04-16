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Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 85 yaşındaki şehit dedesi Bahattin Karadağ'ın bahçesi, gönüllü gençler tarafından ekime hazır hale getirildi.

16.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:40
Sokağa çıkamayan şehit dedesinin bahçesini, ekime gönüllü gençler hazırladı
Erzincan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 85 yaşındaki şehit dedesi Bahattin Karadağ 'ın bahçesi, gönüllü gençler tarafından ekime hazır hale getirildi.
Halitpaşa Mahallesi'nde eşiyle oturan, 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan torunu Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'i Suriye'nin El Bab kentinde şehit veren 85 yaşındaki Bahattin Karadağ, ekim zamanı gelmesi nedeniyle bahçesinde düzenleme yapmak istedi.
Karadağ, bunun için Erzincan Şehit Ailelerini Koruma Derneğinden yardım talep etti. Karadağ'dan sağlığı için evden çıkmamasını isteyen Dernek Başkanı Abdulkadir Zengin, bahçedeki toprağı kendilerinin tasnif edebileceğini bildirdi.
Zengin, daha sonra Vefa Sosyal Destek Grubuna da destek veren Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleriyle, bir günlük çalışmayla Karadağ'ın bahçesini ekime hazırladı.
Abdulkadir Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit ailelerinin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduklarını söyledi.
Şehit dedesi Karadağ'a yardım etme imkanı buldukları için sevinçli olduğunu belirten Zengin, "Aziz şehitlerimizin bizlere emanet ettiklerine, yakınlarına, anne babalarına, kardeşlerine gereken hassasiyetin gösterilmesi, bu necip milletin üzerinde şehitlerimizin hakkıdır." dedi.
Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Kocatürk ise şehit aileleri ve kimsesiz yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösterdiklerini anlatarak, "Şehit ailelerimizin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Erzincan, Karadağ, Güncel
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