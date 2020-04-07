Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa çıkamayan vatandaş eve gelen din görevlilerine bağış yaptı

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde evinden çıkamayan 80 yaşındaki Şükrü Kaya, İlçe Müftülüğü personeli yardımıyla "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 500 lira destekte bulundu.

07.04.2020 17:37 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:37
Sokağa çıkamayan vatandaş eve gelen din görevlilerine bağış yaptı
Muğla 'nın Menteşe İlçesi'nde evinden çıkamayan 80 yaşındaki Şükrü Kaya, İlçe Müftülüğü personeli yardımıyla "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 500 lira destekte bulundu.

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde yaşayan Şükrü Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmaya karar verdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bankaya gidemeyen Kaya, Menteşe İlçe Müftülüğü'nü telefon açtı. Çağrı üzerine eve giden ilçe müftülük personeli Şükrü Kaya'nın verdiği 500 lirayı alıp bankadan kampanya hesabına yatırdı. Müftülük çalışanları ardından Şükrü Kaya'ya giderek dekontu teslim etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Şükrü Kaya, Menteşe, Muğla, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Sokağa çıkamayan vatandaş eve gelen din görevlilerine bağış yaptı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulunuyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulunuyor
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 604 kişi hayatını kaybetti Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 604 kişi hayatını kaybetti
İngiltere’de Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış Haberler
İngiltere'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi Haberler
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: ’Anne yapma’ diye yalvardı Haberler
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı
İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronadan vefat etti Haberler
İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronadan vefat etti
Çinli uzmanlar, Türkiye’de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı Haberler
Çinli uzmanlar, Türkiye'de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı
İBB Bilim Kurulu’ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi Haberler
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:39: FLAŞ - Haber 19:39: VALİ YERLİKAYA DUYURDU MARMARA BAŞIBÜYÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AÇILIYOR - Haber 19:38: FLAŞ - Haber 19:38: Sağlık Bakanı Koca: "Dün ülkemizi dışarıya karşı izole etmeye çalışıyorduk, izolasyon kuralına... - Haber 19:38: Hollanda'da bakımevinde yaşayan 107 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi - Haber 19:31: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor - Haber 19:17: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi - Haber 19:00: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı - Haber 18:31: İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 18:28: 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı - Haber 17:39: 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor - Ekonomi