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Sokağa çıkamayan vatandaşın bahçesini, polis memuru traktörle sürdü

AntalyaNTALYA'nın Korkuteli ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan Ramazan Arslan'ın (75) yaklaşık 1 dönümlük bahçesini polis memuru traktörle sürdü.

07.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:09
Sokağa çıkamayan vatandaşın bahçesini, polis memuru traktörle sürdü

AntalyaNTALYA'nın Korkuteli ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan Ramazan Arslan'ın (75) yaklaşık 1 dönümlük bahçesini polis memuru traktörle sürdü.

Korkuteli'ne bağlı Datköy Mahallesi'nde oturan Ramazan Arslan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasaklanınca armut bahçesini süremedi. Bahçesinin yakınındaki uygulama noktasında polis memurlarının görev yaptığını gören Ramazan Arslan, bahçesini sürmeleri için yardım istedi. Arslan'ın talebi üzerine görevli bir polis memuru traktörle tarlayı sürdü.

Ramazan Arslan, yaklaşık 1 dönüm bahçesini süren polis memurlarına teşekkür etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Arslan, Koronavirüs, Korkuteli, Güncel
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