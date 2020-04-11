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Sokağa çıkamayan vatandaşın ekmeğini fırıncılar getiriyor

Sokağa çıkamayan vatandaşın ekmeğini fırıncılar getiriyor Sokağa çıkma yasağıyla beraber fırıncılar ekmek satışı için sokak sokak geziyor Korona virüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağıyla beraber fırıncılar ekmekleri vatandaşların evlerine götürmeye başladı.

11.04.2020 17:43 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:43
Sokağa çıkamayan vatandaşın ekmeğini fırıncılar getiriyor
Sokağa çıkamayan vatandaşın ekmeğini fırıncılar getiriyor
Sokağa çıkma yasağıyla beraber fırıncılar ekmek satışı için sokak sokak geziyor
İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağıyla beraber fırıncılar ekmekleri vatandaşların evlerine götürmeye başladı. Fırıncılar sokak sokak gezerken, sosyal mesafe kuralın uyan vatandaşlar da balkonlarından sepet sarkıtarak ekmeklerini alıyor.
Korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında dün gece saat 00.00 itibariyle vatandaşların sokağa çıkması 2 gün süreyle yasaklandı. Belli istisnalar haricinde vatandaşlar evlerinden çıkamazken fırıncılar da dükkanlarını açıp ekmek üretimine devam etti. Üsküdar'da fırıncılar, sokağa çıkamayan vatandaşın evlerine gitmeye başladı. Sokak sokak gezen fırıncılar vatandaşların evlerinin önlerinde ekmek satışı yaptı. Kimi vatandaş da sosyal mesafeye uyarak pencerelerinden sepet sarkıtıp ekmeklerini aldı.
Fadime Maytap isimli bir vatandaş, "Çok teşekkürler ederiz, Allah razı olsun hepinizden" dedi.
Ekmeği iple aşağı sarkıttığı sepetle alan Şule Kara, "Bu günlerin geçeceğine inanıyoruz. İnşallah daha sağlıklı, nice güzel günlere, hep birlikte" dedi.
Ekmeği balkonundan alan bir vatandaş ise, "Getiriliyorlar Allah Razı olsun. Alışverişimi buradan balkondan yapıyorum. Dışarı çıktığımız yok yani" dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Genel
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