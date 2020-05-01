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Sokağa çıkamayan vatandaşın yoğun fide ilgisi

Sokağa çıkamayan vatandaşın yoğun fide ilgisiAntalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşlar, zaman geçirmek için sebze meyve üretimine yöneldi.

01.05.2020 15:59 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:07
Sokağa çıkamayan vatandaşın yoğun fide ilgisi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşlar, zaman geçirmek için sebze meyve üretimine yöneldi. Yoğun talep aldıklarını söyleyen fide satıcısı İsmet Atçı, "Ben ömrümde böyle bir şey görmedim. 'Bedava veriyoruz' desek böyle olmazdı. Toptancılar günde 2 defa ürün getiriyor, yetişmiyor" dedi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında, Türkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için süresiz, hafta sonları ise 31 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı. Manavgat'ta kısıtlama dolayısıyla evlerinden çıkamayanlar, evlerin bahçeleri ve balkonlarda sebze yetiştirmek amacıyla fide almaya başladı.
'TOPRAĞIN VE TARIMIN KIYMETİNİ ANLADIK'
Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, işyerlerinin kapalı olması nedeniyle insanların boşluğa düştüğünü ve vakit geçirmek için uğraşı aradıklarını söyleyerek, "Bunun en kolay yolu topraktır, tarımdır. Kapalı olduğu için otele gidemeyen, işyerine gidemeyen vatandaşlar, evlerinde, bahçelerinde balkonlarda sebze yetiştirmeye başladı. Aslında Covid-19'la birlikte toprağın ve tarımın kıymetini bir kez daha anladık" dedi.
'SANKİ BEDAVA DAĞITILIYOR'
Manavgat'ta 30 yıldır fide satıcılığı ve zirai ilaç işi yapan İsmet Atçı, son 1 aydaki yoğunluğu hiçbir zaman yaşamadığını söyledi. Toptancılar günde 2 kez ürün getirmesine rağmen fide yetiştiremediklerini anlatan İsmet Atçı, "Sokağa çıkma yasaklarının başlamasıyla birlikte işlerimiz arttı. Arttı dediğim, 28 yıldır bu dükkandayım. İlk defa bu sene sanki bedava dağıtılıyor gibi bir durum var. Az önce biri geldi, 'Yan tarafta komşunun arsası var. Arsaya bahçe yaptım. İnşaat yapacak olursa ona veririm' dedi. Yani, yan taraftaki arsaya yapıyor. Evin üstüne balkona saksıya yapıyor. Bu işin ekonomik beklentisi yok, uğraşmak istiyor. Vatandaş vakit geçirmek istiyor" dedi.
'ÖMRÜMDE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM'
Yoğunluk nedeniyle zaman zaman sosyal mesafeyi koruyamamak yönünde tedirginlik yaşadıklarını belirten İsmet Atçı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Buraya gelen vatandaşların birçoğu bitkileri de bilmiyor. Geliyor, soğanı soruyor ama bilmiyor. Biber diyorsun, biberi bilmiyor. Patlıcan zannediyor. Ekecek ama ne ekeceğini, nasıl ekeceğini, dikeceğini bilmiyor. Aslında vatandaş boşta kalmış, uğraşacak bir iş arıyor. Sokağa çıkma yasağının bitişiyle, başlangıç sürelerini arasında çok yoğun talep oldu. Ben ömrümde böyle bir şey görmedim ve yaşamadım. İnsanlara 'bedava veriyoruz' deseydik böyle olmazdı. Toptancılar günde 2 defa ürün getiriyor, yetişmiyor." Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelin mutfak bölümünde çalıştığını söyleyen Alpaslan Yıldız, yaşadığı apartmanın bahçesine dikmek için biber, domates, patlıcan fideleri aldığını söyledi. Esnaflık yapan Mehmet Erdem de salgın nedeniyle işyerinin kapalı olduğunu, bu nedenle evinin bahçesine sebze fideleri dikeceğini anlattı. Sokağa çıkamayan vatandaşın yoğun fide ilgisi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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