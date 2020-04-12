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Sokağa çıkamayan vatandaşlar ekmeklerini sipariş yoluyla aldı

Korona virüs salgını nedeniyle iki gün uygulanan sokağa çıkma yasağında, dışarı çıkamayan vatandaşlar ekmeklerini sipariş yolu ile aldı.

12.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:45
Sokağa çıkamayan vatandaşlar ekmeklerini sipariş yoluyla aldı
Korona virüs salgını nedeniyle iki gün uygulanan sokağa çıkma yasağında, dışarı çıkamayan vatandaşlar ekmeklerini sipariş yolu ile aldı.

Kayseri 'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle kolluk kuvvetleri denetimlerini sıklaştırdı. Yasak nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar ise ekmek ihtiyaçlarını açık olan fırınlardan sipariş yoluyla alabildi. Sindelhöyük Mahallesinde fırın işleten Enes Kılınç, virüse karşı mahalle sakinlerinin duyarlı olduğunu ifade ederek, "Sokağa çıkma yasağı ilan edilmeden önce de dışarı çıkmayan ve tedbirlere uyan vatandaşlar, Cuma günü gece yarısı başlayan yasağa da tam anlamıyla uyuyor. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, ekmek ihtiyaçlarını sipariş yolu ile gidermeye çalışıyor. Bizler de esnaf olarak bu günlerde hem vatandaşa hizmet ediyoruz hem de işimizi yapıyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Sindelhöyük, Kayseri, Develi, Güncel
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