Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokağa çıkamayan vatandaşlara davullu zurnalı moral

Dünya Romanlar Günü'nde Menteşe Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak müzik yapan Muğla Müzisyenler Derneği üyesi Romanlar, evlerinde kalan ve işyerindeki vatandaşlara moral vermek için sokağa çıktı.

10.04.2020 19:59 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:01
Sokağa çıkamayan vatandaşlara davullu zurnalı moral
Dünya Romanlar Günü'nde Menteşe Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak müzik yapan Muğla Müzisyenler Derneği üyesi Romanlar, evlerinde kalan ve işyerindeki vatandaşlara moral vermek için sokağa çıktı.

Sokak sokak, cadde cadde gezen Romanların müziklerine vatandaşlar ve esnaflarda eşlik etti. Romanlar yaklaşık 1 saat boyunca çaldıkları Muğla türküleri ve müzikleriyle vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşattı. Bu zorlu süreçte vatandaşların morallerini de yüksek tutmaya çalıştıklarını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde Roman kardeşlerimiz bizler için müzik yapmış ve belediyemiz sitesinden canlı yayınlamıştık. Müzik yayını çok ilgi görmüş, evde canları sıkılan, özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan 'Morale ihtiyacımız var. Muğla'nın sanatçılarını Romanlarını özledik' şeklinde geri dönüşler almıştık. Biz de bunun üzerine Roman kardeşlerimizle görüştük. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. 3 hafta boyunca Roman arkadaşlarımız Menteşe'nin her sokağında, her caddesinde, sosyal mesafeyi de koruyarak, vatandaşlarımızı eğlendirmeye çalışacaklar. Vatandaşlarımız evde kalsın, evden çıkmasınlar. Menteşe Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanındayız. Çok sevdikleri Muğla müziğini, Muğla türkülerini Roman kardeşlerimiz onlar için çalacaklar. Bu zorlu günleri hep birlikte aşacağız. Güzel günler çok yakın. Yeter ki Menteşe evde kalsın" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Menteşe, Muğla, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Göğsümüzü kabarttı! ASELSAN’dan bir ihracat başarısı daha Haberler
Göğsümüzü kabarttı! ASELSAN'dan bir ihracat başarısı daha
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
DSÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti: Tüm dünyaya örnek olmalı Haberler
DSÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Tüm dünyaya örnek olmalı
Haberler ›› Güncel ››Sokağa çıkamayan vatandaşlara davullu zurnalı moral - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:18: Dünyada korona virüse bağlı ölümler 100 bini aştı - Haber 21:18: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan anlamlı paylaşım - Haber 21:16: Telafi eğitimler ve yükseköğretimde yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi - Haber 21:16: Irak Hizbullahı: Hükümeti kurma görevinin Kazimi'ye verilmesi savaş ilanı - Haber 21:16: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (2) - Haber 20:34: Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli - Haber 15:02: Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü - Magazin 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler