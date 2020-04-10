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Sokağa çıkamayan vatandaşlara davullu zurnalı moral

Sokağa çıkamayan vatandaşlara davullu zurnalı moral Dünya Romanlar Gününde Menteşe Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak müzik yapan Muğla Müzisyenler Derneği üyesi romanlar, evlerinde kalan ve işyerindeki vatandaşlara moral vermek için sokağa çıktı.

10.04.2020 21:40 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:41
Sokağa çıkamayan vatandaşlara davullu zurnalı moral
MUĞLA - Dünya Romanlar Gününde Menteşe Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak müzik yapan Muğla Müzisyenler Derneği üyesi romanlar, evlerinde kalan ve işyerindeki vatandaşlara moral vermek için sokağa çıktı.
Sokak sokak, cadde cadde gezen romanların müziklerine vatandaşlar ve esnaflarda eşlik etti. Romanlar yaklaşık 1 saat boyunca çaldıkları Muğla Türküleri ve müzikleriyle vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşattı.
Bu zorlu süreçte vatandaşların morallerini de yüksek tutmaya çalıştıklarını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde Roman kardeşlerimiz bizler için müzik yapmış ve belediyemiz sitesinden canlı yayınlamıştık. Müzik yayını çok ilgi görmüş, evde canları sıkılan, özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan 'Morale ihtiyacımız var. Muğla'nın sanatçılarını Romanlarını özledik' şeklinde geri dönüşler almıştık. Biz de bunun üzerine Roman kardeşlerimizle görüştük. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. 3 hafta boyunca Roman arkadaşlarımız Menteşe'nin her sokağında, her caddesinde, sosyal mesafeyi de koruyarak, vatandaşlarımızı eğlendirmeye çalışacaklar. Vatandaşlarımız evde kalsın, evden çıkmasınlar. Menteşe Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanındayız. Çok sevdikleri Muğla müziğini, Muğla türkülerini roman kardeşlerimiz onlar için çalacaklar. Bu zorlu günleri hep birlikte aşacağız. Güzel günler çok yakın. Yeter ki Menteşe evde kalsın" dedi. Sokağa çıkamayan vatandaşlara davullu zurnalı moral

Kaynak: İHA

Etiketler: Menteşe, Muğla, Genel
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