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Sokağa çıkamayan yaşlı adamın muhabbet kuşu isteği yerine getirildi

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yalnız yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 73 yaşındaki Dursun Arslan'ın muhabbet kuşu talebi, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandı.

15.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:27
Sivas 'ın İmranlı ilçesinde yalnız yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 73 yaşındaki Dursun Arslan'ın muhabbet kuşu talebi, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandı.
Kızılırmak Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Arslan, Vefa Sosyal Destek İletişim Hattı'nı arayarak, evde yalnızlıktan canının sıkıldığını ve muhabbet kuşu istediğini söyledi.
İmranlı Kaymakamı Hasan Meşeli, Arslan'ın isteğinin yerine getirilmesi talimatını verdi.
Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinden Fatih Yüce ve Vedat Kartal, ilçeye yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Sivas'tan aldıkları muhabbet kuşunu Arslan'a teslim etti.
Ekiplere teşekkür eden Arslan, şunları söyledi:
"Eşimi yakın zamanda kaybettim. Evde canım sıkılıyor. Çocuklarım yanımda değil. İmranlı Kaymakamlığına müracaata bulundum. Yalnız kaldığım için bir muhabbet kuşu istedim. Onlar da beni kırmadılar. Sabah erkenden kuşu getirerek teslim ettiler. Parası ne kadar dedim, benden para almadılar. 'Kaymakamlık tarafından hediye' dediler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." Sokağa çıkamayan yaşlı adamın muhabbet kuşu isteği yerine getirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, İmranlı, Sivas, Güncel
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