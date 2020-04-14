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Sokağa çıkamayanlara Kızılay'dan yardım

Türk Kızılayı 19 Mayıs Temsilciği tarafından, ilçede yaşayan ve ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü ve kronik hastalara gıda yardımlarını ulaştırılmaya başlandı.

14.04.2020 14:07 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:07
Sokağa çıkamayanlara Kızılay'dan yardım
Türk Kızılayı 19 Mayıs Temsilciği tarafından, ilçede yaşayan ve ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü ve kronik hastalara gıda yardımlarını ulaştırılmaya başlandı.

Türk Kızılay 19 Mayıs Temsilciliği tarafından yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuluyor. Türk Kızılayı 19 Mayıs İlçe Temsilcisi Bayram İşbilir, Dünya Sağlık Örgütü'nce ilan edilen korona virüs ile mücadele kapsamında gıda paketi desteklerine başladıklarını söyledi.

Kara gün dostu Kızılay'ın bu günlerde de halkın yanında olduğunu vurgulayan İşbilir, "Yardımsever halkımızı ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için Türk Kızılay'ın korona virüs salgınına karşı yürüttüğü gıda paketi destek çalışmalarına katkıda bulunmaya davet ediyorum. Tüm hayırseverlerimize ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Kızılayı, 19 Mayıs, Kızılay, Güncel
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