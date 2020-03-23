Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››SOKAĞA ÇIKAMAYANLARA MOTOSİKLETLİLERDEN YARDIM - Haberler

SOKAĞA ÇIKAMAYANLARA MOTOSİKLETLİLERDEN YARDIM

Çağrı ÇALIŞKAN / Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından, Motosikletli Arama Kurtarma Derneği (MAKUD) üyeleri sosyal sorumluluk projesi başlattı.

23.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:16
SOKAĞA ÇIKAMAYANLARA MOTOSİKLETLİLERDEN YARDIM

Çağrı ÇALIŞKAN/

Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından, Motosikletli Arama Kurtarma Derneği (MAKUD) üyeleri sosyal sorumluluk projesi başlattı. İstanbul 'da gönüllülük esaslı başlatılan proje kapsamında sokağa çıkamayanlar dernekle iletişime geçtikleri anda ihtiyaçları, motosiklet veya arabayla evlerine kadar götürülüyor.

"MOTORLARIMIZLA VEYA ARABALARIMIZLA EVLERİNE KADAR TESLİM EDİYORUZ"

MAKUD Başkanı Erkan Çekiç, "Derneğimiz bünyesinde başlayan arkadaşlarımızla bir sosyal sorumluluk projesi başlattık. Dün yaşlılarımıza sokağa çıkma yasağı geldi. Kronik rahatsızlığı olan hastalarımıza, 65 yaş üstü amcalarımıza, teyzelerimize bir yasak geldi. Biz de dernek olarak onların ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal sorumluluk projesi başlattık. Derneğimizi arayan vatandaşlara evlerinin ihtiyaçlarını motorlarımızla, motorlarımızla taşıyamadıklarımızı arabalarımızla alıp evlerine kadar teslim ediyoruz" dedi.

"GÖNÜLLÜLÜK ESASLI"

Projeyi gönüllülük esaslı olarak yürüttüklerini belirten Başkan Çekiç, "İstanbul genelinde bu sorumluluk projesini yürütmeye çalışıyoruz. Üyelerimizle birlikte herkes kendi semtinde gönüllü olarak bu projeye destek veriyor. Talepler yoğunlaştı. Bugün sadece kendim 3 kişiye hizmet verdim. Diğer arkadaşlarımız da kendi bölgelerinde hizmet vermeye devam ediyorlar. Yasak sürdüğü müddetçe de yapmaya devam edeceğiz. Kişisel ekipmanlarımız, koruyucularımız, eldivenlerimiz ve maskemiz takılı şekilde gidiyoruz, vatandaşlarımıza desteğimizi veriyoruz. Vatandaşlarımız 0850 466 0 911 numaralı dernek telefonundan bize ulaşabilir. Bölgesini ve taleplerini bize bildirdiğinde ihtiyaçlarını ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Bu hizmetten yararlanan Neziha Pişkin, "Tabi ki de memnunum. Böyle bir hizmet verdikleri için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

---------

-Dernek üyelerinden detaylar

-Motorlardan detaylar

-Telefon konuşmasından detaylar

-MAKUD Başkanı röportajı

-Alışverişin motora yüklenme detayı

-Hizmet alan vatandaş röportajı


Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, İstanbul, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

’Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz’ Haberler
"Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz"
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti Haberler
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı Haberler
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi Haberler
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi
HDP’li başkanın gözaltına alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltında Haberler
HDP'li başkanın gözaltına alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltında
Peygamber Ocağı’nda Kovid-19 önlemi! 14 gün gözetim altında olacaklar Haberler
Peygamber Ocağı'nda Kovid-19 önlemi! 14 gün gözetim altında olacaklar
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti

Son Dakika Güncel Haberleri

Yunanistan, Türkiye ile sınırlarını kapattı - Haber Oyuncu Şevket Çapkınoğlu "Evde Kal Türkiye" çağrısında bulundu - Haber Bolu'da oto yıkamacı sağlık çalışanlarına destek için ambulansları ücretsiz yıkıyor - Haber NATO SAVAŞ GEMİLERİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Haber Milli futbolcu İrfan Can Kahveci'den Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) destek - Haber Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı - Haber Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak - Haber Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi - Haber "En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın - Magazin
Loading