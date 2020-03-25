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Sokağa çıkamayınca, 155'i arayıp 'büryan' istedi

SİİRT'te koronavirüs tehlikesi nedeniyle dışarı çıkması yasaklanan Mehmet Bakır (67), '155 Polis İmdat' hattını arayarak büryan istedi.

25.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:57
Sokağa çıkamayınca, 155'i arayıp 'büryan' istedi

SİİRT'te koronavirüs tehlikesi nedeniyle dışarı çıkması yasaklanan Mehmet Bakır (67), '155 Polis İmdat' hattını arayarak büryan istedi. Polislerin eve yönlendirdiği Vefa Sosyal Destek ekibi, büryan alarak Bakır'a teslim etti.

Afetevler Mahallesi'nde oturan ve koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan Mehmet Bakır, '155 Polis İmdat' hattını arayarak kente özgü yemek olan büryan istediğini ancak dışarı çıkamadığı için alamadığını söyledi. Polis ekipleri, Bakır'ın istediğini yerine getirmek için valilik bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek ekibine bilgi verdi. Ekipler, Bakır için büryan yemeğini alıp paket yaparak evine götürdü. Ekiplerden yemeği teslim alan Bakır, teşekkür etti. Bakır, "Canım bugün büryan çekti. Sokağa çıkamadığımdan 155 hattını aradım. Kendilerini hemen bana döndüler ve büryanımı getiriler. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Ekipler, İnönü Mahallesi'nde yalnız yaşayan Haci Erkarslan'ın (75) da evinde ziyaret edip, ihtiyaçlarını giderdi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Bakır, Polis, Güncel

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